Dövizler / BBU
BBU: Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units
27.61 USD 0.09 (0.32%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBU fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.34 ve Yüksek fiyatı olarak 27.66 aralığında işlem gördü.
Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BBU haberleri
Günlük aralık
27.34 27.66
Yıllık aralık
18.63 28.17
- Önceki kapanış
- 27.70
- Açılış
- 27.35
- Satış
- 27.61
- Alış
- 27.91
- Düşük
- 27.34
- Yüksek
- 27.66
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- -0.32%
- Aylık değişim
- 4.03%
- 6 aylık değişim
- 21.52%
- Yıllık değişim
- 17.44%
21 Eylül, Pazar