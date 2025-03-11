Валюты / BBU
BBU: Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units
27.26 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBU за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.00, а максимальная — 27.26.
Следите за динамикой Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBU
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- Brookfield Business Corporation: Not The Best Way To Invest In Brookfield (NYSE:BBUC)
- Brookfield Business Partners stock hits 52-week high at $28.10
- Is the Options Market Predicting a Spike in Brookfield Business Partners Stock?
- Brookfield Business Partners stock price target raised by BMO Capital
- Brookfield Business Partners L.P. LP Units (BBU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Brookfield Business Partners beats revenue estimates, misses on EPS in Q2
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Brookfield Business Partners stock hits 52-week high at 27.08 USD
- Brookfield Business Corp stock hits 52-week high at 32.01 USD
- Nuclear microreactor stocks fall after DOE selects Westinghouse, Radiant for tests
- Brookfield Business Partners stock hits 52-week high at 26.96 USD
- Brookfield Business stock hits 52-week high at 30.34 USD
- Brookfield leads as RBC initiates bullish call on diversified financials
- Brookfield Business Partners stock rating raised to outperform by RBC
- NorthWest Healthcare REIT: Solid Performance, But Challenges Remain (NWH.UN:CA)
- BBUC stock hits 52-week high at $30.14 amid robust annual growth
- Brookfield Corporation: A Slight Premium For A Generational Compounder (NYSE:BN)
- Brookfield Preferreds Offer Some High Yield Options (TSX:BN:CA)
- Brookfield Asset Management Stock: Market Correction Offers An Opportunity To Buy (BAM)
- Buy The Dip: Big Dividend Growth Stocks With Major Upside Catalysts
Дневной диапазон
27.00 27.26
Годовой диапазон
18.63 28.17
- Предыдущее закрытие
- 27.23
- Open
- 27.16
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Low
- 27.00
- High
- 27.26
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 19.98%
- Годовое изменение
- 15.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.