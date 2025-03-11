КотировкиРазделы
Валюты / BBU
BBU: Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units

27.26 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBU за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.00, а максимальная — 27.26.

Следите за динамикой Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
27.00 27.26
Годовой диапазон
18.63 28.17
Предыдущее закрытие
27.23
Open
27.16
Bid
27.26
Ask
27.56
Low
27.00
High
27.26
Объем
15
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
19.98%
Годовое изменение
15.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.