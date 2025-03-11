통화 / BBU
BBU: Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units
27.61 USD 0.09 (0.32%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBU 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.34이고 고가는 27.66이었습니다.
Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
27.34 27.66
년간 변동
18.63 28.17
- 이전 종가
- 27.70
- 시가
- 27.53
- Bid
- 27.61
- Ask
- 27.91
- 저가
- 27.34
- 고가
- 27.66
- 볼륨
- 14
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- 4.03%
- 6개월 변동
- 21.52%
- 년간 변동율
- 17.44%
20 9월, 토요일