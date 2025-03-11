KurseKategorien
Währungen / BBU
Zurück zum Aktien

BBU: Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units

27.70 USD 0.73 (2.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBU hat sich für heute um 2.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.88 bis zu einem Hoch von 27.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBU News

Tagesspanne
26.88 27.70
Jahresspanne
18.63 28.17
Vorheriger Schlusskurs
26.97
Eröffnung
26.94
Bid
27.70
Ask
28.00
Tief
26.88
Hoch
27.70
Volumen
45
Tagesänderung
2.71%
Monatsänderung
4.37%
6-Monatsänderung
21.92%
Jahresänderung
17.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K