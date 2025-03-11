Währungen / BBU
BBU: Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units
27.70 USD 0.73 (2.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBU hat sich für heute um 2.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.88 bis zu einem Hoch von 27.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBU News
Tagesspanne
26.88 27.70
Jahresspanne
18.63 28.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.97
- Eröffnung
- 26.94
- Bid
- 27.70
- Ask
- 28.00
- Tief
- 26.88
- Hoch
- 27.70
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 2.71%
- Monatsänderung
- 4.37%
- 6-Monatsänderung
- 21.92%
- Jahresänderung
- 17.82%
