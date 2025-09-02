Dövizler / BBIO
BBIO: BridgeBio Pharma Inc
52.37 USD 0.96 (1.80%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBIO fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.88 ve Yüksek fiyatı olarak 53.92 aralığında işlem gördü.
BridgeBio Pharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BBIO haberleri
- BridgeBio hissesi, encaleret potansiyeli nedeniyle H.C. Wainwright’ta Al notunu korudu
- UBS, BridgeBio Pharma için hisse fiyat hedefini 72 dolardan 82 dolara yükseltti
- Biyoteknoloji’nin nükleer kışı henüz bitmedi—Wolfe
- BridgeBio hissesi, önemli deneme verileri öncesinde UBS’de Al notunu koruyor
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Autosomal Dominant Hypocalcemia
Günlük aralık
51.88 53.92
Yıllık aralık
21.72 54.60
- Önceki kapanış
- 53.33
- Açılış
- 53.50
- Satış
- 52.37
- Alış
- 52.67
- Düşük
- 51.88
- Yüksek
- 53.92
- Hacim
- 4.800 K
- Günlük değişim
- -1.80%
- Aylık değişim
- 2.67%
- 6 aylık değişim
- 53.80%
- Yıllık değişim
- 103.30%
21 Eylül, Pazar