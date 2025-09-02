FiyatlarBölümler
BBIO
BBIO: BridgeBio Pharma Inc

52.37 USD 0.96 (1.80%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BBIO fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.88 ve Yüksek fiyatı olarak 53.92 aralığında işlem gördü.

BridgeBio Pharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
51.88 53.92
Yıllık aralık
21.72 54.60
Önceki kapanış
53.33
Açılış
53.50
Satış
52.37
Alış
52.67
Düşük
51.88
Yüksek
53.92
Hacim
4.800 K
Günlük değişim
-1.80%
Aylık değişim
2.67%
6 aylık değişim
53.80%
Yıllık değişim
103.30%
21 Eylül, Pazar