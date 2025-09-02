Moedas / BBIO
BBIO: BridgeBio Pharma Inc
51.80 USD 0.62 (1.21%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBIO para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.22 e o mais alto foi 51.99.
Veja a dinâmica do par de moedas BridgeBio Pharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BBIO Notícias
- BridgeBio mantém recomendação de compra da H.C. Wainwright pelo potencial do encaleret
- Preço-alvo da BridgeBio Pharma elevado para US$ 82 de US$ 72 pelo UBS
- O inverno nuclear da biotecnologia ainda não acabou, diz Wolfe
- BridgeBio mantém recomendação de compra da UBS antes de dados cruciais de ensaio clínico
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Autosomal Dominant Hypocalcemia
Faixa diária
51.22 51.99
Faixa anual
21.72 54.60
- Fechamento anterior
- 51.18
- Open
- 51.22
- Bid
- 51.80
- Ask
- 52.10
- Low
- 51.22
- High
- 51.99
- Volume
- 65
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- 1.55%
- Mudança de 6 meses
- 52.13%
- Mudança anual
- 101.09%
