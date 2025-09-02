Валюты / BBIO
BBIO: BridgeBio Pharma Inc
51.49 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBIO за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.72, а максимальная — 51.89.
Следите за динамикой BridgeBio Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BBIO
- BridgeBio сохраняет рейтинг "Покупать" от H.C. Wainwright благодаря потенциалу энкалерета
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on encaleret potential
- UBS повышает целевую цену акций BridgeBio Pharma до $82 с $72
- BridgeBio Pharma stock price target raised to $82 from $72 at UBS
- Ядерная зима в биотехе еще не закончилась — Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- BridgeBio сохраняет рейтинг "Покупать" от UBS перед ключевыми данными испытаний
- BridgeBio stock maintains Buy rating at UBS ahead of key trial data
- BridgeBio stock price target maintained at $60 by TD Cowen ahead of Phase III data
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Autosomal Dominant Hypocalcemia
- Autosomal Dominant Hypocalcemia Type 1 (ADH1) Investor Webinar Presenation (NASDAQ:BBIO)
- BridgeBio stock rating reiterated at Buy by Truist on encaleret potential
- BridgeBio Pharma stock maintains Buy rating at Jefferies on encaleret potential
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Kumar, BridgeBio Pharma CEO, sells $4.1m in BBIO stock
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Can ALNY's Key Partnerships With Pharma Giants Drive Long-Term Growth?
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive encaleret data
- BridgeBio’s encaleret shows promise in hypoparathyroidism treatment
- BridgeBio Pharma stock hits 52-week high at $52.85
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- JPMorgan raises BridgeBio Pharma stock price target to $70 on strong Attruby launch
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- BridgeBio Pharma stock price target raised to $70 at H.C. Wainwright
Дневной диапазон
50.72 51.89
Годовой диапазон
21.72 54.60
- Предыдущее закрытие
- 51.47
- Open
- 51.47
- Bid
- 51.49
- Ask
- 51.79
- Low
- 50.72
- High
- 51.89
- Объем
- 2.410 K
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- 51.22%
- Годовое изменение
- 99.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.