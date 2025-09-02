КотировкиРазделы
BBIO: BridgeBio Pharma Inc

51.49 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBIO за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.72, а максимальная — 51.89.

Следите за динамикой BridgeBio Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
50.72 51.89
Годовой диапазон
21.72 54.60
Предыдущее закрытие
51.47
Open
51.47
Bid
51.49
Ask
51.79
Low
50.72
High
51.89
Объем
2.410 K
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.94%
6-месячное изменение
51.22%
Годовое изменение
99.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.