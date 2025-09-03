KurseKategorien
BBIO: BridgeBio Pharma Inc

53.33 USD 2.15 (4.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBIO hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.22 bis zu einem Hoch von 53.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die BridgeBio Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
51.22 53.37
Jahresspanne
21.72 54.60
Vorheriger Schlusskurs
51.18
Eröffnung
51.22
Bid
53.33
Ask
53.63
Tief
51.22
Hoch
53.37
Volumen
3.650 K
Tagesänderung
4.20%
Monatsänderung
4.55%
6-Monatsänderung
56.62%
Jahresänderung
107.03%
