BBIO: BridgeBio Pharma Inc
53.33 USD 2.15 (4.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBIO hat sich für heute um 4.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.22 bis zu einem Hoch von 53.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die BridgeBio Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBIO News
- BridgeBio: H.C. Wainwright bestätigt "Buy"-Rating wegen Potenzial von Encaleret
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on encaleret potential
- BridgeBio Pharma: UBS erhöht Kursziel deutlich auf 82 US-Dollar
- BridgeBio Pharma stock price target raised to $82 from $72 at UBS
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- BridgeBio: UBS bekräftigt Kaufempfehlung vor wichtigen Studiendaten
- BridgeBio stock maintains Buy rating at UBS ahead of key trial data
- BridgeBio: TD Cowen bestätigt Kursziel von 60 Dollar vor Phase-III-Daten
- BridgeBio stock price target maintained at $60 by TD Cowen ahead of Phase III data
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Autosomal Dominant Hypocalcemia
- Autosomal Dominant Hypocalcemia Type 1 (ADH1) Investor Webinar Presenation (NASDAQ:BBIO)
- BridgeBio: Truist bekräftigt Kaufempfehlung dank Encaleret-Potenzial
- BridgeBio stock rating reiterated at Buy by Truist on encaleret potential
- BridgeBio Pharma: Jefferies sieht dank Encaleret weiteres Kurspotenzial
- BridgeBio Pharma stock maintains Buy rating at Jefferies on encaleret potential
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Kumar, BridgeBio Pharma CEO, sells $4.1m in BBIO stock
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Can ALNY's Key Partnerships With Pharma Giants Drive Long-Term Growth?
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive encaleret data
- BridgeBio’s encaleret shows promise in hypoparathyroidism treatment
- BridgeBio Pharma stock hits 52-week high at $52.85
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- JPMorgan raises BridgeBio Pharma stock price target to $70 on strong Attruby launch
Tagesspanne
51.22 53.37
Jahresspanne
21.72 54.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.18
- Eröffnung
- 51.22
- Bid
- 53.33
- Ask
- 53.63
- Tief
- 51.22
- Hoch
- 53.37
- Volumen
- 3.650 K
- Tagesänderung
- 4.20%
- Monatsänderung
- 4.55%
- 6-Monatsänderung
- 56.62%
- Jahresänderung
- 107.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K