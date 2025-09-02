통화 / BBIO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BBIO: BridgeBio Pharma Inc
52.37 USD 0.96 (1.80%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBIO 환율이 오늘 -1.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.88이고 고가는 53.92이었습니다.
BridgeBio Pharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBIO News
- BridgeBio, H.C. Wainwright ’매수’ 등급 유지: Encaleret 잠재력 주목
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on encaleret potential
- 브리지바이오 파마(BBIO) 목표 주가, UBS에서 82달러로 상향
- BridgeBio Pharma stock price target raised to $82 from $72 at UBS
- 바이오테크 ’핵겨울’ 아직 끝나지 않았다—울프
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- 브릿지바이오, UBS ’매수’ 등급 유지...주요 임상 데이터 발표 앞두고
- BridgeBio stock maintains Buy rating at UBS ahead of key trial data
- BridgeBio stock price target maintained at $60 by TD Cowen ahead of Phase III data
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Autosomal Dominant Hypocalcemia
- Autosomal Dominant Hypocalcemia Type 1 (ADH1) Investor Webinar Presenation (NASDAQ:BBIO)
- BridgeBio stock rating reiterated at Buy by Truist on encaleret potential
- BridgeBio Pharma stock maintains Buy rating at Jefferies on encaleret potential
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Kumar, BridgeBio Pharma CEO, sells $4.1m in BBIO stock
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Can ALNY's Key Partnerships With Pharma Giants Drive Long-Term Growth?
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive encaleret data
- BridgeBio’s encaleret shows promise in hypoparathyroidism treatment
- BridgeBio Pharma stock hits 52-week high at $52.85
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- JPMorgan raises BridgeBio Pharma stock price target to $70 on strong Attruby launch
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/3/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- BridgeBio Pharma stock price target raised to $70 at H.C. Wainwright
일일 변동 비율
51.88 53.92
년간 변동
21.72 54.60
- 이전 종가
- 53.33
- 시가
- 53.50
- Bid
- 52.37
- Ask
- 52.67
- 저가
- 51.88
- 고가
- 53.92
- 볼륨
- 4.800 K
- 일일 변동
- -1.80%
- 월 변동
- 2.67%
- 6개월 변동
- 53.80%
- 년간 변동율
- 103.30%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K