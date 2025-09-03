Valute / BBIO
BBIO: BridgeBio Pharma Inc
51.74 USD 0.63 (1.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBIO ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.32 e ad un massimo di 52.59.
Segui le dinamiche di BridgeBio Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBIO News
- BridgeBio Pharma: UBS conferma rating Buy sul lancio di Attruby
- BridgeBio Pharma stock rating reiterated at Buy by UBS on Attruby launch
- BridgeBio mantiene rating Buy da H.C. Wainwright per il potenziale di encaleret
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on encaleret potential
- BridgeBio Pharma: UBS alza il target di prezzo a $82 da $72
- BridgeBio Pharma stock price target raised to $82 from $72 at UBS
- L’inverno nucleare del biotech non è ancora finito, secondo Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- BridgeBio mantiene rating Buy da UBS in attesa di dati cruciali
- BridgeBio stock maintains Buy rating at UBS ahead of key trial data
- BridgeBio stock price target maintained at $60 by TD Cowen ahead of Phase III data
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Autosomal Dominant Hypocalcemia
- Autosomal Dominant Hypocalcemia Type 1 (ADH1) Investor Webinar Presenation (NASDAQ:BBIO)
- BridgeBio stock rating reiterated at Buy by Truist on encaleret potential
- BridgeBio Pharma stock maintains Buy rating at Jefferies on encaleret potential
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Kumar, BridgeBio Pharma CEO, sells $4.1m in BBIO stock
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Can ALNY's Key Partnerships With Pharma Giants Drive Long-Term Growth?
- BridgeBio stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive encaleret data
- BridgeBio’s encaleret shows promise in hypoparathyroidism treatment
- BridgeBio Pharma stock hits 52-week high at $52.85
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- JPMorgan raises BridgeBio Pharma stock price target to $70 on strong Attruby launch
Intervallo Giornaliero
51.32 52.59
Intervallo Annuale
21.72 54.60
- Chiusura Precedente
- 52.37
- Apertura
- 52.27
- Bid
- 51.74
- Ask
- 52.04
- Minimo
- 51.32
- Massimo
- 52.59
- Volume
- 1.906 K
- Variazione giornaliera
- -1.20%
- Variazione Mensile
- 1.43%
- Variazione Semestrale
- 51.95%
- Variazione Annuale
- 100.85%