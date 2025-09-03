QuotazioniSezioni
Valute / BBIO
Tornare a Azioni

BBIO: BridgeBio Pharma Inc

51.74 USD 0.63 (1.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBIO ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.32 e ad un massimo di 52.59.

Segui le dinamiche di BridgeBio Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBIO News

Intervallo Giornaliero
51.32 52.59
Intervallo Annuale
21.72 54.60
Chiusura Precedente
52.37
Apertura
52.27
Bid
51.74
Ask
52.04
Minimo
51.32
Massimo
52.59
Volume
1.906 K
Variazione giornaliera
-1.20%
Variazione Mensile
1.43%
Variazione Semestrale
51.95%
Variazione Annuale
100.85%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev