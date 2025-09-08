Divisas / BBIO
BBIO: BridgeBio Pharma Inc
51.18 USD 0.31 (0.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBIO de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.17, mientras que el máximo ha alcanzado 52.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BridgeBio Pharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBIO News
- BridgeBio mantiene calificación de Compra en H.C. Wainwright por potencial de encaleret
- UBS eleva el precio objetivo de las acciones de BridgeBio Pharma a 82 dólares
- El invierno nuclear de la biotecnología aún no ha terminado, según Wolfe
- BridgeBio mantiene calificación de Compra en UBS antes de datos clave de ensayo
- TD Cowen mantiene precio objetivo de BridgeBio en 60 dólares antes de datos Fase III
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Autosomal Dominant Hypocalcemia
- Reiteran calificación de compra para BridgeBio por Truist debido al potencial de encaleret
- BridgeBio Pharma mantiene calificación de Compra en Jefferies por potencial de encaleret
- Insider Activity: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Kumar, BridgeBio Pharma CEO, sells $4.1m in BBIO stock
- BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Can ALNY's Key Partnerships With Pharma Giants Drive Long-Term Growth?
Rango diario
51.17 52.72
Rango anual
21.72 54.60
- Cierres anteriores
- 51.49
- Open
- 52.11
- Bid
- 51.18
- Ask
- 51.48
- Low
- 51.17
- High
- 52.72
- Volumen
- 3.125 K
- Cambio diario
- -0.60%
- Cambio mensual
- 0.33%
- Cambio a 6 meses
- 50.31%
- Cambio anual
- 98.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B