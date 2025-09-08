CotizacionesSecciones
BBIO: BridgeBio Pharma Inc

51.18 USD 0.31 (0.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BBIO de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.17, mientras que el máximo ha alcanzado 52.72.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BridgeBio Pharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
51.17 52.72
Rango anual
21.72 54.60
Cierres anteriores
51.49
Open
52.11
Bid
51.18
Ask
51.48
Low
51.17
High
52.72
Volumen
3.125 K
Cambio diario
-0.60%
Cambio mensual
0.33%
Cambio a 6 meses
50.31%
Cambio anual
98.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B