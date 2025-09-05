CotationsSections
Devises / BBIO
BBIO: BridgeBio Pharma Inc

52.37 USD 0.96 (1.80%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BBIO a changé de -1.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.88 et à un maximum de 53.92.

Suivez la dynamique BridgeBio Pharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
51.88 53.92
Range Annuel
21.72 54.60
Clôture Précédente
53.33
Ouverture
53.50
Bid
52.37
Ask
52.67
Plus Bas
51.88
Plus Haut
53.92
Volume
4.800 K
Changement quotidien
-1.80%
Changement Mensuel
2.67%
Changement à 6 Mois
53.80%
Changement Annuel
103.30%
20 septembre, samedi