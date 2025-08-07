Dövizler / BAP
BAP: Credicorp Ltd
262.56 USD 0.77 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BAP fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 258.83 ve Yüksek fiyatı olarak 263.64 aralığında işlem gördü.
Credicorp Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
258.83 263.64
Yıllık aralık
165.51 280.88
- Önceki kapanış
- 261.79
- Açılış
- 259.89
- Satış
- 262.56
- Alış
- 262.86
- Düşük
- 258.83
- Yüksek
- 263.64
- Hacim
- 442
- Günlük değişim
- 0.29%
- Aylık değişim
- 2.71%
- 6 aylık değişim
- 40.67%
- Yıllık değişim
- 45.41%
21 Eylül, Pazar