BAP: Credicorp Ltd

262.56 USD 0.77 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BAP fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 258.83 ve Yüksek fiyatı olarak 263.64 aralığında işlem gördü.

Credicorp Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
258.83 263.64
Yıllık aralık
165.51 280.88
Önceki kapanış
261.79
Açılış
259.89
Satış
262.56
Alış
262.86
Düşük
258.83
Yüksek
263.64
Hacim
442
Günlük değişim
0.29%
Aylık değişim
2.71%
6 aylık değişim
40.67%
Yıllık değişim
45.41%
21 Eylül, Pazar