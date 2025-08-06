Валюты / BAP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAP: Credicorp Ltd
270.96 USD 5.12 (1.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAP за сегодня изменился на 1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.25, а максимальная — 271.99.
Следите за динамикой Credicorp Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BAP
- BAP vs. NU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Credicorp (BAP) Stock Undervalued Right Now?
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Credicorp stock downgraded to Hold by HSBC despite higher price target
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Should Value Investors Buy Credicorp (BAP) Stock?
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Canaccord Genuity downgrades Bapcor stock to Hold on valuation concerns
- BAP vs. HDB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Grupo Galicia Stock: Buy The Dip To Play Argentina's Recovery (NASDAQ:GGAL)
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Credicorp (BAP) is a Great Choice
- Is Crown Castle Inc. (CCI) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Credicorp Ltd. (BAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Credicorp beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Credicorp earnings beat by $0.87, revenue topped estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Grupo Cibest: Best In Latin America (NYSE:CIB)
- Citizens & Northern (CZNC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nu Holdings Ltd. (NU) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Realty Income Corp. (O) Misses Q2 FFO Estimates
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
Дневной диапазон
264.25 271.99
Годовой диапазон
165.51 271.99
- Предыдущее закрытие
- 265.84
- Open
- 264.53
- Bid
- 270.96
- Ask
- 271.26
- Low
- 264.25
- High
- 271.99
- Объем
- 666
- Дневное изменение
- 1.93%
- Месячное изменение
- 6.00%
- 6-месячное изменение
- 45.17%
- Годовое изменение
- 50.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.