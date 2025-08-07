CotationsSections
BAP
BAP: Credicorp Ltd

262.56 USD 0.77 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAP a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 258.83 et à un maximum de 263.64.

Suivez la dynamique Credicorp Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
258.83 263.64
Range Annuel
165.51 280.88
Clôture Précédente
261.79
Ouverture
259.89
Bid
262.56
Ask
262.86
Plus Bas
258.83
Plus Haut
263.64
Volume
442
Changement quotidien
0.29%
Changement Mensuel
2.71%
Changement à 6 Mois
40.67%
Changement Annuel
45.41%
