BAP: Credicorp Ltd
278.50 USD 7.54 (2.78%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BAP de hoy ha cambiado un 2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 273.81, mientras que el máximo ha alcanzado 280.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Credicorp Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BAP News
Rango diario
273.81 280.88
Rango anual
165.51 280.88
- Cierres anteriores
- 270.96
- Open
- 273.81
- Bid
- 278.50
- Ask
- 278.80
- Low
- 273.81
- High
- 280.88
- Volumen
- 1.196 K
- Cambio diario
- 2.78%
- Cambio mensual
- 8.95%
- Cambio a 6 meses
- 49.21%
- Cambio anual
- 54.24%
