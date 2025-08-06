CotizacionesSecciones
Divisas / BAP
BAP: Credicorp Ltd

278.50 USD 7.54 (2.78%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BAP de hoy ha cambiado un 2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 273.81, mientras que el máximo ha alcanzado 280.88.

Rango diario
273.81 280.88
Rango anual
165.51 280.88
Cierres anteriores
270.96
Open
273.81
Bid
278.50
Ask
278.80
Low
273.81
High
280.88
Volumen
1.196 K
Cambio diario
2.78%
Cambio mensual
8.95%
Cambio a 6 meses
49.21%
Cambio anual
54.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B