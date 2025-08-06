Moedas / BAP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAP: Credicorp Ltd
278.50 USD 7.54 (2.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BAP para hoje mudou para 2.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 273.81 e o mais alto foi 280.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Credicorp Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAP Notícias
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- BAP vs. NU: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Credicorp (BAP) Stock Undervalued Right Now?
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Credicorp stock downgraded to Hold by HSBC despite higher price target
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Should Value Investors Buy Credicorp (BAP) Stock?
- BanColombia S.A. (CIB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Canaccord Genuity downgrades Bapcor stock to Hold on valuation concerns
- BAP vs. HDB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Grupo Galicia Stock: Buy The Dip To Play Argentina's Recovery (NASDAQ:GGAL)
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Credicorp (BAP) is a Great Choice
- Is Crown Castle Inc. (CCI) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Credicorp Ltd. (BAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Credicorp beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Credicorp earnings beat by $0.87, revenue topped estimates
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- Grupo Cibest: Best In Latin America (NYSE:CIB)
- Citizens & Northern (CZNC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Nu Holdings Ltd. (NU) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Realty Income Corp. (O) Misses Q2 FFO Estimates
Faixa diária
273.81 280.88
Faixa anual
165.51 280.88
- Fechamento anterior
- 270.96
- Open
- 273.81
- Bid
- 278.50
- Ask
- 278.80
- Low
- 273.81
- High
- 280.88
- Volume
- 1.196 K
- Mudança diária
- 2.78%
- Mudança mensal
- 8.95%
- Mudança de 6 meses
- 49.21%
- Mudança anual
- 54.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh