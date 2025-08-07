Währungen / BAP
BAP: Credicorp Ltd
261.79 USD 16.71 (6.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAP hat sich für heute um -6.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 260.40 bis zu einem Hoch von 277.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Credicorp Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
260.40 277.92
Jahresspanne
165.51 280.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 278.50
- Eröffnung
- 275.96
- Bid
- 261.79
- Ask
- 262.09
- Tief
- 260.40
- Hoch
- 277.92
- Volumen
- 1.587 K
- Tagesänderung
- -6.00%
- Monatsänderung
- 2.41%
- 6-Monatsänderung
- 40.26%
- Jahresänderung
- 44.99%
