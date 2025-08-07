KurseKategorien
Währungen / BAP
Zurück zum Aktien

BAP: Credicorp Ltd

261.79 USD 16.71 (6.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAP hat sich für heute um -6.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 260.40 bis zu einem Hoch von 277.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Credicorp Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAP News

Tagesspanne
260.40 277.92
Jahresspanne
165.51 280.88
Vorheriger Schlusskurs
278.50
Eröffnung
275.96
Bid
261.79
Ask
262.09
Tief
260.40
Hoch
277.92
Volumen
1.587 K
Tagesänderung
-6.00%
Monatsänderung
2.41%
6-Monatsänderung
40.26%
Jahresänderung
44.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K