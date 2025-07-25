FiyatlarBölümler
BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation

102.18 USD 0.96 (0.95%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BAH fiyatı bugün 0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.24 ve Yüksek fiyatı olarak 102.70 aralığında işlem gördü.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
100.24 102.70
Yıllık aralık
98.96 190.48
Önceki kapanış
101.22
Açılış
101.51
Satış
102.18
Alış
102.48
Düşük
100.24
Yüksek
102.70
Hacim
4.287 K
Günlük değişim
0.95%
Aylık değişim
-5.38%
6 aylık değişim
-2.21%
Yıllık değişim
-37.20%
