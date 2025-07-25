CotizacionesSecciones
BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation

102.18 USD 0.96 (0.95%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BAH de hoy ha cambiado un 0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.24, mientras que el máximo ha alcanzado 102.70.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Booz Allen Hamilton Holding Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
100.24 102.70
Rango anual
98.96 190.48
Cierres anteriores
101.22
Open
101.51
Bid
102.18
Ask
102.48
Low
100.24
High
102.70
Volumen
4.287 K
Cambio diario
0.95%
Cambio mensual
-5.38%
Cambio a 6 meses
-2.21%
Cambio anual
-37.20%
21 septiembre, domingo