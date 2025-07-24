Валюты / BAH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation
101.83 USD 0.25 (0.25%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAH за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.22, а максимальная — 102.68.
Следите за динамикой Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BAH
- Booz Allen Hamilton (BAH) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Booz Allen Hamilton (BAH) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Booz Allen Hamilton (BAH) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Booz Allen Hamilton secures $1.58 billion contract for WMD intelligence
- Goldman Sachs upgrades CACI, cuts Parsons within cautious government IT view
- Goldman Sachs upgrades CACI International stock rating to Buy on tech pivot
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Booz Allen Hamilton stock price target raised to $119 by UBS on backlog concerns
- Booz Allen's Stock Remains Flat Since Fiscal Q1 Earnings Beat
- Stifel raises Booz Allen Hamilton stock price target to $119 on cash upside
- Tapestry To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Centene (NYSE:CNC)
- Trump's $151 Billion 'Golden Dome' Shield Program Will Soon Open Bidding For Defense Tech Giants, Startups: Report - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), L3Harris Technologies (NYSE:LHX)
- Earnings call transcript: Booz Allen Hamilton beats EPS in Q1 2026
- Booz Allen Misses Fiscal Q1 Estimates
- Booz Allen Hamilton Q1 FY26 slides: Record backlog and raised cash flow guidance
- Booz Allen (BAH) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Booz Allen Sticks To Bold 2026 Outlook As Backlog Hits $38 Billion - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH)
- Stock Market Today: Midday Movers; Goldman Warns on Speculation; Vanguard Cuts U.S. Growth Forecast
- Booz Allen Hamilton (BAH) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- Booz Allen Hamilton shares jump 4% as Q1 earnings beat expectations
- Booz Allen Hamilton earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Booz Allen Hamilton Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH)
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
Дневной диапазон
101.22 102.68
Годовой диапазон
98.96 190.48
- Предыдущее закрытие
- 101.58
- Open
- 102.12
- Bid
- 101.83
- Ask
- 102.13
- Low
- 101.22
- High
- 102.68
- Объем
- 2.906 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- -5.70%
- 6-месячное изменение
- -2.55%
- Годовое изменение
- -37.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.