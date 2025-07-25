Moedas / BAH
BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation
101.07 USD 0.47 (0.46%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BAH para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.74 e o mais alto foi 101.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Booz Allen Hamilton Holding Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
100.74 101.51
Faixa anual
98.96 190.48
- Fechamento anterior
- 101.54
- Open
- 101.51
- Bid
- 101.07
- Ask
- 101.37
- Low
- 100.74
- High
- 101.51
- Volume
- 101
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- -6.41%
- Mudança de 6 meses
- -3.27%
- Mudança anual
- -37.88%
