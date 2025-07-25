CotationsSections
Devises / BAH
Retour à Actions

BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation

102.18 USD 0.96 (0.95%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAH a changé de 0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.24 et à un maximum de 102.70.

Suivez la dynamique Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAH Nouvelles

Range quotidien
100.24 102.70
Range Annuel
98.96 190.48
Clôture Précédente
101.22
Ouverture
101.51
Bid
102.18
Ask
102.48
Plus Bas
100.24
Plus Haut
102.70
Volume
4.287 K
Changement quotidien
0.95%
Changement Mensuel
-5.38%
Changement à 6 Mois
-2.21%
Changement Annuel
-37.20%
20 septembre, samedi