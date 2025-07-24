货币 / BAH
BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation
101.83 USD 0.25 (0.25%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BAH汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点101.22和高点102.68进行交易。
关注Booz Allen Hamilton Holding Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
101.22 102.68
年范围
98.96 190.48
- 前一天收盘价
- 101.58
- 开盘价
- 102.12
- 卖价
- 101.83
- 买价
- 102.13
- 最低价
- 101.22
- 最高价
- 102.68
- 交易量
- 2.906 K
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- -5.70%
- 6个月变化
- -2.55%
- 年变化
- -37.41%
