BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation
101.22 USD 0.32 (0.32%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BAHの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり100.74の安値と103.01の高値で取引されました。
Booz Allen Hamilton Holding Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BAH News
1日のレンジ
100.74 103.01
1年のレンジ
98.96 190.48
- 以前の終値
- 101.54
- 始値
- 101.51
- 買値
- 101.22
- 買値
- 101.52
- 安値
- 100.74
- 高値
- 103.01
- 出来高
- 2.963 K
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- -6.27%
- 6ヶ月の変化
- -3.13%
- 1年の変化
- -37.79%
