통화 / BAH
BAH: Booz Allen Hamilton Holding Corporation
102.18 USD 0.96 (0.95%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BAH 환율이 오늘 0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.24이고 고가는 102.70이었습니다.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
100.24 102.70
년간 변동
98.96 190.48
- 이전 종가
- 101.22
- 시가
- 101.51
- Bid
- 102.18
- Ask
- 102.48
- 저가
- 100.24
- 고가
- 102.70
- 볼륨
- 4.287 K
- 일일 변동
- 0.95%
- 월 변동
- -5.38%
- 6개월 변동
- -2.21%
- 년간 변동율
- -37.20%
