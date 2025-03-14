FiyatlarBölümler
BAERW
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant

0.1400 USD 0.0247 (21.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BAERW fiyatı bugün 21.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1150 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1400 aralığında işlem gördü.

Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.1150 0.1400
Yıllık aralık
0.0300 0.2899
Önceki kapanış
0.1153
Açılış
0.1152
Satış
0.1400
Alış
0.1430
Düşük
0.1150
Yüksek
0.1400
Hacim
29
Günlük değişim
21.42%
Aylık değişim
86.67%
6 aylık değişim
163.65%
Yıllık değişim
56.95%
21 Eylül, Pazar