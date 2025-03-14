시세섹션
통화 / BAERW
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant

0.1400 USD 0.0247 (21.42%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BAERW 환율이 오늘 21.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.1150이고 고가는 0.1400이었습니다.

Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
0.1150 0.1400
년간 변동
0.0300 0.2899
이전 종가
0.1153
시가
0.1152
Bid
0.1400
Ask
0.1430
저가
0.1150
고가
0.1400
볼륨
29
일일 변동
21.42%
월 변동
86.67%
6개월 변동
163.65%
년간 변동율
56.95%
20 9월, 토요일