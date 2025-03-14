КотировкиРазделы
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant

0.1198 USD 0.0062 (4.92%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAERW за сегодня изменился на -4.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1198, а максимальная — 0.1198.

Следите за динамикой Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.1198 0.1198
Годовой диапазон
0.0300 0.2899
Предыдущее закрытие
0.1260
Open
0.1198
Bid
0.1198
Ask
0.1228
Low
0.1198
High
0.1198
Объем
1
Дневное изменение
-4.92%
Месячное изменение
59.73%
6-месячное изменение
125.61%
Годовое изменение
34.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.