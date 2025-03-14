Valute / BAERW
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant
0.1400 USD 0.0247 (21.42%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAERW ha avuto una variazione del 21.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1150 e ad un massimo di 0.1400.
Segui le dinamiche di Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.1150 0.1400
Intervallo Annuale
0.0300 0.2899
- Chiusura Precedente
- 0.1153
- Apertura
- 0.1152
- Bid
- 0.1400
- Ask
- 0.1430
- Minimo
- 0.1150
- Massimo
- 0.1400
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- 21.42%
- Variazione Mensile
- 86.67%
- Variazione Semestrale
- 163.65%
- Variazione Annuale
- 56.95%
21 settembre, domenica