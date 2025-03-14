QuotazioniSezioni
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant

0.1400 USD 0.0247 (21.42%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAERW ha avuto una variazione del 21.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1150 e ad un massimo di 0.1400.

Segui le dinamiche di Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1150 0.1400
Intervallo Annuale
0.0300 0.2899
Chiusura Precedente
0.1153
Apertura
0.1152
Bid
0.1400
Ask
0.1430
Minimo
0.1150
Massimo
0.1400
Volume
29
Variazione giornaliera
21.42%
Variazione Mensile
86.67%
Variazione Semestrale
163.65%
Variazione Annuale
56.95%
