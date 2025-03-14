CotationsSections
Devises / BAERW
Retour à Actions

BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant

0.1400 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAERW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1400 et à un maximum de 0.1400.

Suivez la dynamique Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAERW Nouvelles

Range quotidien
0.1400 0.1400
Range Annuel
0.0300 0.2899
Clôture Précédente
0.1400
Ouverture
0.1400
Bid
0.1400
Ask
0.1430
Plus Bas
0.1400
Plus Haut
0.1400
Volume
1
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
86.67%
Changement à 6 Mois
163.65%
Changement Annuel
56.95%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev