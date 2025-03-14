CotizacionesSecciones
BAERW
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant

0.1200 USD 0.0002 (0.17%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BAERW de hoy ha cambiado un 0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1195, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1250.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.1195 0.1250
Rango anual
0.0300 0.2899
Cierres anteriores
0.1198
Open
0.1195
Bid
0.1200
Ask
0.1230
Low
0.1195
High
0.1250
Volumen
5
Cambio diario
0.17%
Cambio mensual
60.00%
Cambio a 6 meses
125.99%
Cambio anual
34.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B