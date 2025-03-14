通貨 / BAERW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant
0.1153 USD 0.0047 (3.92%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BAERWの今日の為替レートは、-3.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1139の安値と0.1350の高値で取引されました。
Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.1139 0.1350
1年のレンジ
0.0300 0.2899
- 以前の終値
- 0.1200
- 始値
- 0.1201
- 買値
- 0.1153
- 買値
- 0.1183
- 安値
- 0.1139
- 高値
- 0.1350
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -3.92%
- 1ヶ月の変化
- 53.73%
- 6ヶ月の変化
- 117.14%
- 1年の変化
- 29.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K