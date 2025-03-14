Währungen / BAERW
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant
0.1302 USD 0.0149 (12.92%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAERW hat sich für heute um 12.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1150 bis zu einem Hoch von 0.1400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1150 0.1400
Jahresspanne
0.0300 0.2899
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1153
- Eröffnung
- 0.1152
- Bid
- 0.1302
- Ask
- 0.1332
- Tief
- 0.1150
- Hoch
- 0.1400
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 12.92%
- Monatsänderung
- 73.60%
- 6-Monatsänderung
- 145.20%
- Jahresänderung
- 45.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K