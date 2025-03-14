KurseKategorien
BAERW
BAERW: Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant

0.1302 USD 0.0149 (12.92%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAERW hat sich für heute um 12.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1150 bis zu einem Hoch von 0.1400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bridger Aerospace Group Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1150 0.1400
Jahresspanne
0.0300 0.2899
Vorheriger Schlusskurs
0.1153
Eröffnung
0.1152
Bid
0.1302
Ask
0.1332
Tief
0.1150
Hoch
0.1400
Volumen
23
Tagesänderung
12.92%
Monatsänderung
73.60%
6-Monatsänderung
145.20%
Jahresänderung
45.96%
