AXR: AMREP Corporation

27.80 USD 0.19 (0.68%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AXR fiyatı bugün -0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.91 ve Yüksek fiyatı olarak 28.71 aralığında işlem gördü.

AMREP Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.91 28.71
Yıllık aralık
17.60 39.68
Önceki kapanış
27.99
Açılış
28.25
Satış
27.80
Alış
28.10
Düşük
26.91
Yüksek
28.71
Hacim
62
Günlük değişim
-0.68%
Aylık değişim
20.97%
6 aylık değişim
42.56%
Yıllık değişim
-5.89%
21 Eylül, Pazar