AXR: AMREP Corporation

25.77 USD 1.58 (6.53%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AXR за сегодня изменился на 6.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.23, а максимальная — 25.83.

Следите за динамикой AMREP Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.23 25.83
Годовой диапазон
17.60 39.68
Предыдущее закрытие
24.19
Open
24.23
Bid
25.77
Ask
26.07
Low
24.23
High
25.83
Объем
31
Дневное изменение
6.53%
Месячное изменение
12.14%
6-месячное изменение
32.15%
Годовое изменение
-12.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.