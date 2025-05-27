통화 / AXR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AXR: AMREP Corporation
27.80 USD 0.19 (0.68%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AXR 환율이 오늘 -0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.91이고 고가는 28.71이었습니다.
AMREP Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXR News
- AXR Stock Gains Following Q1 Earnings as Margins and Profit Strengthen
- AMREP Stock Price Dips Despite FY25 Earnings Rise and Strong Margins
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Netflix, Goldman Sachs and AMREP
- Top Research Reports for NVIDIA, Netflix & Goldman Sachs
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- AMREP: Resilient Growth And Profitability To Navigate Challenging Real Estate Market (AXR)
일일 변동 비율
26.91 28.71
년간 변동
17.60 39.68
- 이전 종가
- 27.99
- 시가
- 28.25
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- 저가
- 26.91
- 고가
- 28.71
- 볼륨
- 62
- 일일 변동
- -0.68%
- 월 변동
- 20.97%
- 6개월 변동
- 42.56%
- 년간 변동율
- -5.89%
20 9월, 토요일