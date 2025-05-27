Währungen / AXR
AXR: AMREP Corporation
28.15 USD 0.16 (0.57%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXR hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.91 bis zu einem Hoch von 28.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMREP Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AXR News
- AXR Stock Gains Following Q1 Earnings as Margins and Profit Strengthen
- AMREP Stock Price Dips Despite FY25 Earnings Rise and Strong Margins
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Netflix, Goldman Sachs and AMREP
- Top Research Reports for NVIDIA, Netflix & Goldman Sachs
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- AMREP: Resilient Growth And Profitability To Navigate Challenging Real Estate Market (AXR)
Tagesspanne
26.91 28.71
Jahresspanne
17.60 39.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.99
- Eröffnung
- 28.25
- Bid
- 28.15
- Ask
- 28.45
- Tief
- 26.91
- Hoch
- 28.71
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 22.50%
- 6-Monatsänderung
- 44.36%
- Jahresänderung
- -4.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K