Devises / AXR
AXR: AMREP Corporation

27.80 USD 0.19 (0.68%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AXR a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.91 et à un maximum de 28.71.

Suivez la dynamique AMREP Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.91 28.71
Range Annuel
17.60 39.68
Clôture Précédente
27.99
Ouverture
28.25
Bid
27.80
Ask
28.10
Plus Bas
26.91
Plus Haut
28.71
Volume
62
Changement quotidien
-0.68%
Changement Mensuel
20.97%
Changement à 6 Mois
42.56%
Changement Annuel
-5.89%
20 septembre, samedi