AXR: AMREP Corporation

27.80 USD 0.19 (0.68%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AXR ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.91 e ad un massimo di 28.71.

Segui le dinamiche di AMREP Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.91 28.71
Intervallo Annuale
17.60 39.68
Chiusura Precedente
27.99
Apertura
28.25
Bid
27.80
Ask
28.10
Minimo
26.91
Massimo
28.71
Volume
62
Variazione giornaliera
-0.68%
Variazione Mensile
20.97%
Variazione Semestrale
42.56%
Variazione Annuale
-5.89%
21 settembre, domenica