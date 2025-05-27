Valute / AXR
AXR: AMREP Corporation
27.80 USD 0.19 (0.68%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AXR ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.91 e ad un massimo di 28.71.
Segui le dinamiche di AMREP Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.91 28.71
Intervallo Annuale
17.60 39.68
- Chiusura Precedente
- 27.99
- Apertura
- 28.25
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- Minimo
- 26.91
- Massimo
- 28.71
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- 20.97%
- Variazione Semestrale
- 42.56%
- Variazione Annuale
- -5.89%
21 settembre, domenica