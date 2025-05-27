クォートセクション
通貨 / AXR
AXR: AMREP Corporation

27.99 USD 2.53 (9.94%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AXRの今日の為替レートは、9.94%変化しました。日中、通貨は1あたり25.47の安値と27.99の高値で取引されました。

AMREP Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.47 27.99
1年のレンジ
17.60 39.68
以前の終値
25.46
始値
25.89
買値
27.99
買値
28.29
安値
25.47
高値
27.99
出来高
64
1日の変化
9.94%
1ヶ月の変化
21.80%
6ヶ月の変化
43.54%
1年の変化
-5.25%
