通貨 / AXR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AXR: AMREP Corporation
27.99 USD 2.53 (9.94%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AXRの今日の為替レートは、9.94%変化しました。日中、通貨は1あたり25.47の安値と27.99の高値で取引されました。
AMREP Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXR News
- AXR Stock Gains Following Q1 Earnings as Margins and Profit Strengthen
- AMREP Stock Price Dips Despite FY25 Earnings Rise and Strong Margins
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Netflix, Goldman Sachs and AMREP
- Top Research Reports for NVIDIA, Netflix & Goldman Sachs
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- AMREP: Resilient Growth And Profitability To Navigate Challenging Real Estate Market (AXR)
1日のレンジ
25.47 27.99
1年のレンジ
17.60 39.68
- 以前の終値
- 25.46
- 始値
- 25.89
- 買値
- 27.99
- 買値
- 28.29
- 安値
- 25.47
- 高値
- 27.99
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- 9.94%
- 1ヶ月の変化
- 21.80%
- 6ヶ月の変化
- 43.54%
- 1年の変化
- -5.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K