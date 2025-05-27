Moedas / AXR
AXR: AMREP Corporation
26.96 USD 1.50 (5.89%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AXR para hoje mudou para 5.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.47 e o mais alto foi 26.96.
Veja a dinâmica do par de moedas AMREP Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.47 26.96
Faixa anual
17.60 39.68
- Fechamento anterior
- 25.46
- Open
- 25.89
- Bid
- 26.96
- Ask
- 27.26
- Low
- 25.47
- High
- 26.96
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 5.89%
- Mudança mensal
- 17.32%
- Mudança de 6 meses
- 38.26%
- Mudança anual
- -8.73%
