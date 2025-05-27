货币 / AXR
AXR: AMREP Corporation
25.77 USD 1.58 (6.53%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AXR汇率已更改6.53%。当日，交易品种以低点24.23和高点25.83进行交易。
关注AMREP Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AXR新闻
- AXR Stock Gains Following Q1 Earnings as Margins and Profit Strengthen
- AMREP Stock Price Dips Despite FY25 Earnings Rise and Strong Margins
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Netflix, Goldman Sachs and AMREP
- Top Research Reports for NVIDIA, Netflix & Goldman Sachs
- Dream Unlimited Stock: Growing Real Estate Holding Company (OTCMKTS:DRUNF)
- AMREP: Resilient Growth And Profitability To Navigate Challenging Real Estate Market (AXR)
日范围
24.23 25.83
年范围
17.60 39.68
- 前一天收盘价
- 24.19
- 开盘价
- 24.23
- 卖价
- 25.77
- 买价
- 26.07
- 最低价
- 24.23
- 最高价
- 25.83
- 交易量
- 31
- 日变化
- 6.53%
- 月变化
- 12.14%
- 6个月变化
- 32.15%
- 年变化
- -12.76%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值