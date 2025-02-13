FiyatlarBölümler
AVIV
AVIV: Avantis International Large Cap Value ETF

66.91 USD 0.06 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVIV fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.68 ve Yüksek fiyatı olarak 66.91 aralığında işlem gördü.

Avantis International Large Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
66.68 66.91
Yıllık aralık
49.84 67.49
Önceki kapanış
66.97
Açılış
66.81
Satış
66.91
Alış
67.21
Düşük
66.68
Yüksek
66.91
Hacim
84
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
3.05%
6 aylık değişim
18.36%
Yıllık değişim
19.85%
