通貨 / AVIV
AVIV: Avantis International Large Cap Value ETF

66.97 USD 0.05 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVIVの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり66.71の安値と67.03の高値で取引されました。

Avantis International Large Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
66.71 67.03
1年のレンジ
49.84 67.49
以前の終値
66.92
始値
66.71
買値
66.97
買値
67.27
安値
66.71
高値
67.03
出来高
116
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
3.14%
6ヶ月の変化
18.47%
1年の変化
19.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K