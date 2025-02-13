CotizacionesSecciones
Divisas / AVIV
Volver a Acciones

AVIV: Avantis International Large Cap Value ETF

66.92 USD 0.32 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVIV de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.78, mientras que el máximo ha alcanzado 67.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Avantis International Large Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVIV News

Rango diario
66.78 67.49
Rango anual
49.84 67.49
Cierres anteriores
67.24
Open
67.11
Bid
66.92
Ask
67.22
Low
66.78
High
67.49
Volumen
71
Cambio diario
-0.48%
Cambio mensual
3.06%
Cambio a 6 meses
18.38%
Cambio anual
19.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B