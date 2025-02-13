Währungen / AVIV
AVIV: Avantis International Large Cap Value ETF
66.91 USD 0.06 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVIV hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.68 bis zu einem Hoch von 66.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis International Large Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
66.68 66.91
Jahresspanne
49.84 67.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.97
- Eröffnung
- 66.81
- Bid
- 66.91
- Ask
- 67.21
- Tief
- 66.68
- Hoch
- 66.91
- Volumen
- 84
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 3.05%
- 6-Monatsänderung
- 18.36%
- Jahresänderung
- 19.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K