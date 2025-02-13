Валюты / AVIV
AVIV: Avantis International Large Cap Value ETF
67.24 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVIV за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.03, а максимальная — 67.31.
Следите за динамикой Avantis International Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
67.03 67.31
Годовой диапазон
49.84 67.31
- Предыдущее закрытие
- 67.26
- Open
- 67.26
- Bid
- 67.24
- Ask
- 67.54
- Low
- 67.03
- High
- 67.31
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 3.56%
- 6-месячное изменение
- 18.95%
- Годовое изменение
- 20.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.