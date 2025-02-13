Valute / AVIV
AVIV: Avantis International Large Cap Value ETF
66.91 USD 0.06 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVIV ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.68 e ad un massimo di 66.91.
Segui le dinamiche di Avantis International Large Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
66.68 66.91
Intervallo Annuale
49.84 67.49
- Chiusura Precedente
- 66.97
- Apertura
- 66.81
- Bid
- 66.91
- Ask
- 67.21
- Minimo
- 66.68
- Massimo
- 66.91
- Volume
- 84
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 3.05%
- Variazione Semestrale
- 18.36%
- Variazione Annuale
- 19.85%
21 settembre, domenica