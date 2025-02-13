QuotazioniSezioni
Valute / AVIV
AVIV: Avantis International Large Cap Value ETF

66.91 USD 0.06 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVIV ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.68 e ad un massimo di 66.91.

Segui le dinamiche di Avantis International Large Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
66.68 66.91
Intervallo Annuale
49.84 67.49
Chiusura Precedente
66.97
Apertura
66.81
Bid
66.91
Ask
67.21
Minimo
66.68
Massimo
66.91
Volume
84
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
3.05%
Variazione Semestrale
18.36%
Variazione Annuale
19.85%
