FiyatlarBölümler
Dövizler / AVGE
Geri dön - Hisse senetleri

AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF

83.25 USD 0.16 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVGE fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.06 ve Yüksek fiyatı olarak 83.30 aralığında işlem gördü.

American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
83.06 83.30
Yıllık aralık
61.76 83.50
Önceki kapanış
83.41
Açılış
83.29
Satış
83.25
Alış
83.55
Düşük
83.06
Yüksek
83.30
Hacim
46
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
3.36%
6 aylık değişim
17.25%
Yıllık değişim
13.11%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki