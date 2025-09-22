Dövizler / AVGE
AVGE: American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF
83.25 USD 0.16 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVGE fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.06 ve Yüksek fiyatı olarak 83.30 aralığında işlem gördü.
American Century ETF Trust Avantis All Equity Markets ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
83.06 83.30
Yıllık aralık
61.76 83.50
- Önceki kapanış
- 83.41
- Açılış
- 83.29
- Satış
- 83.25
- Alış
- 83.55
- Düşük
- 83.06
- Yüksek
- 83.30
- Hacim
- 46
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- 3.36%
- 6 aylık değişim
- 17.25%
- Yıllık değişim
- 13.11%